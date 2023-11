À l’occasion de ses 40 ans, l’agence de communication globale TAO dévoile sa nouvelle identité : nouveau logo plus épuré, nouvelle signature percutante « Long live the brand » et nouveau site internet. Elle réaffirme également ses ambitions de développement, guidée par sa volonté d’ajuster son offre aux mutations de la société et du marché : « L’engagement à la marque est essentiel. Elle doit surprendre, être juste et en adéquation avec les enjeux sociétaux actuels. Chez TAO pas de création sans réflexion ! Nous prônons une communication axée sur le sens créatif et le bon sens », affirme Amandine Placin-Geay, directrice générale associée de TAO.

Forte de treize collaborateurs, l’agence toulousaine développe un chiffre d’affaires annuel de 1,9 million d’euros. Depuis sa création, elle s’est positionnée sur les secteurs du tourisme, de l’industrie et des collectivités et compte de nombreuses références telles que Tisséo, Toulouse Métropole, Kinéis, TBS Education... Cette année, l’Agence d’attractivité de l’Aveyron et l’Agence de Développement Touristique de l’Aude ont également choisi TAO pour les accompagner dans le rayonnement de leur territoire.