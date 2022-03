Nicole Escassus nommée directrice régionale des droits des femmes et de l’égalité en Occitanie

Nicole Escassut a été nommée par Élisabeth Moreno, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, directrice régionale des droits des femmes et de l’égalité en Occitanie auprès d’Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie. Elle prendra ses fonctions le 1er avril.

Attachée principale de l’État, elle a exercé plusieurs missions en Mayenne puis à la Martinique, au sein du ministère de l’Équipement et du ministère de la Transition Écologique, sur des postes d’administration générale et de communication. Elle arrive ensuite à Toulouse, où elle « a travaillé sur le volet opérationnel du logement pour la mise en place du droit au logement opposable, le pilotage de la délégation de l’Agence nationale de l’habitat et de la lutte contre l’habitat indigne ».

Depuis ces cinq dernières années, elle est déléguée du préfet dans le cadre de la politique de la ville sur les quartiers de Bagatelle, Faourette, Papus Tabar, Bordelongue, Les Arènes, Cépière et Beauregard, toujours dans la Ville Rose. Elle était aussi référente de l’État « sur les thématiques de la culture, de la laïcité, de la prévention des discriminations et de l’égalité femmes-hommes sur l’ensemble des quartiers prioritaires du contrat de ville », retrace le communiqué de la préfecture.