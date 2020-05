Le confinement fait plonger l’activité économique de 37 % en Haute-Garonne

L’Institut national de la statistique et des études économiques a dressé jeudi 7 mai un bilan d’étape des conséquences du confinement sur l’activité économique. En région Occitanie, elle enregistre une chute de 33 %. Une baisse équivalente à la moyenne nationale. 57 % des emplois régionaux sont « impactés » par le confinement : 67 % des emplois indépendants et 55 % des emplois salariés. 879.000 salariés d’Occitanie sont en activité partielle soit 57 % des salariés du secteur privé.

Sans surprise, c’est la Haute-Garonne qui paye le plus lourd tribut, avec un recul de 37 %.

Un chiffre qui s’explique par l’activité sectorielle des territoires : l’économie haut-garonnaise subit de plein fouet le fort recul des industries des matériels de transport, dont l’aéronautique, et celui des services marchands.

Par conséquent, toujours en région, les embauches subissent un très fort ralentissement : -7,7 % par rapport au trimestre précédent. Et par effet de ricochet, le nombre de demandeurs d’emplois augmente sur la même période : + 6,6 % pour l’Occitanie.

