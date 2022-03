Un pas de plus vers le rachat d’Aubert & Duval par Airbus, Safran et Tikehau Ace

La consolidation du secteur aéronautique se poursuit. Un protocole d’accord vient d’être signé entre le consortium Airbus, Safran, Tikehau Ace Capital et le groupe minier et métallurgique Eramet en vue d’acquérir sa filiale Aubert & Duval, fournisseur de matériaux et pièces critiques pour l’aéronautique, la défense et le nucléaire.

Les trois partenaires visent l’acquisition de la société Aubert & Duval à travers une holding détenue à parts égales créée à cet effet, annonce le consortium dans un communiqué de presse.

Ce rachat est soumis à la consultation des instances de représentation du personnel et aux autorisations réglementaires. Sa finalisation est attendue au quatrième trimestre 2022. Aubert & Duval a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 500 millions d’euros et emploie 3600 collaborateurs, dont la plupart sont en France, notamment en Ariège, à Pamiers.

"Pendant la durée des consultations et l’obtention des autorisations réglementaires, je resterai très attentive à l’évolution de la situation de l’entreprise, au devenir des salariés et au maintien d’un dialogue social de qualité. La souveraineté industrielle française est un combat de chaque jour que je continuerai de mener avec force et volontarisme », a prévenu, pour sa part, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.