Magali Vaissière, élue présidente de l’IRT Saint-Exupéry

L’Institut de recherche technologique (IRT) Saint-Exupéry a une nouvelle présidente en la personne de Magali Vaissière. Elle prend la suite de Caroline Laurent, directrice des Systèmes orbitaux du Cnes, qui avait assuré la présidence par intérim de l’IRT Saint-Exupéry à la suite du départ de Geneviève Fioraso, ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Magali Vaissière a été directrice des Télécommunications et applications intégrées de l’Agence spatiale européenne (Esa) et directrice du Centre de l’Esa basé à Harwell, au Royaume-Uni. Ingénieure diplômée de Télécom ParisTech et de l’Université de Stanford, elle a un parcours très riche de vingt-quatre années dans l’industrie spatiale.

Magali Vaissière a reçu en 2007 le Prix Irène-Joliot-Curie dans la catégorie parcours femme d’entreprise. Entre 2009 et 2013, elle est membre du Haut Conseil de la Science et de la Technologie. Elle est également membre de l’académie des technologies depuis 2014.