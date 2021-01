Maison Ayma : l’artisanal grand format

À 23 ans, Julien Fereyrol sait ce qu’il veut et n’a pas peur de mettre la main à la pâte. En 2016, déjà, il était devenu le plus jeune boulanger de France en ouvrant sa boutique à Blagnac. Titulaire d’un CAP boulangerie et d’un CAP pâtisserie du CFA de Muret, le jeune homme a lancé en septembre, avec sa sœur, Maison Ayma.

« C’est une boulangerie-pâtisserie artisanale à destination des professionnels : événementiel, restaurateurs, restaurants d’entreprise, maisons de retraites, crèches… Lorsque j’étais à Blagnac, plusieurs structures étaient venues me voir mais je ne pouvais pas répondre à la demande », explique Julien Fereyrol, qui a rencontré des clients et agrandi son réseau grâce à son partenariat avec le TFC lorsqu’il était à la tête de sa boulangerie blagnacaise. « Ce n’est pas parce qu’ils sont en Ligue 2 que nous allons les lâcher. Le nouveau projet est excitant. »

Aujourd’hui, son entreprise, tout juste créée, doit faire face au reconfinement. « Ce n’est pas la meilleure période mais les maisons de retraite ont toujours des besoins. Ne nous plaignons pas », confie celui qui assure qu’il devrait atteindre son prévisionnel cette année. Distingué par le Réseau Entreprendre qui lui offre un accompagnement de deux ans pour ce projet prometteur,

Julien Fereyrol veut à tout prix conserver le côté artisanal. « Je me fournis en farine locale, du Moulin Maury, à Sorèze. Les produits laitiers et les œufs sont français. Il n’y a pas de surgelé », assure-t-il. Pour répondre à la demande et fournir des produits de qualité, il s’est équipé en matériel et en collaborateurs qualifiés : « Nous pouvons sortir 10.000 pièces de viennoiserie par jour et 40.000 à 50.000 pièces de boulangerie. »