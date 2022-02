Management. Stress, gestion émotionnelle, comment le yoga peut aider à manager

Aurélien, manager, 40 ans, doit boucler le projet “Clerc” cinq jours avant la date prévue. Il convoque Céline, 35 ans, sa collaboratrice en charge du dossier. Aurélien est tendu. Il ouvre l’entretien : “As-tu fini le dossier “Clerc” ?” Céline ne comprend pas. Aurélien lance : “Tu as jusqu’à demain, changement de calendrier, montre-moi où tu en es.” Il feuillette le dossier, souffle, s’agace au fil des pages. Il relève enfin la tête : “C’est tout ?” Tandis qu’elle se défend, Aurélien consulte ses mails, répond à un SMS. Il se redresse et tranche : “Ok, je donne le dossier à Marie. J’ai une réunion en suivant, je file.”

Céline vient de faire le plein de frustrations. Aurélien, happé par le stress, ne contrôle plus rien. Du perdant/perdant.

L’urgence pour boussole

Sursollicitations digitales, Covid, multiplication des tâches administratives, gestion de projets transversaux, difficile de garder le cap pour un manager… L’urgence pour seule boussole.

Dans le même temps, des rafales d’injonctions envoyées par la direction : “Davantage de lien social, de coopération, d’innovation.” Une équation impossible pour le manager. Il écope, il rafistole.

Le stress chronique des managers se répand comme une onde de choc sur tous les collaborateurs. Peur, colère, repli sur soi, agressivité… Le lien social s’étiole, la tribu se divise. Les chimies des cerveaux se modifient : montée de cortisol (stress) et baisse d’ocytocine. L’hormone du lien et de la confiance. Ennui, désengagement voire burn out pointent le nez.

Reprendre le contrôle

Pour diriger en gérant mieux son stress, il convient de se poser, d’identifier ses limites, de s’écouter pour mieux écouter les autres. Comment s’y prendre ?

● Respirer et se réapproprier son temps

Comment permettre au cerveau et au corps de récupérer ? Une courte pratique quotidienne de respiration permet d’allumer un « contre-feu ». Elle ouvre un espace temps pour soi. Elle réduit les troubles du sommeil, les tensions. Essayer sur une vingtaine de jours pendant dix minutes. Puis observez.

● Installer un état de sécurité dans son corps, le préalable

Les émotions négatives nourrissent les tensions mentales. Détendre le corps calme le mental. Les techniques de yoga vous y aideront. Travailler les mouvements d’ouverture libère des émotions toxiques. Les postures d’ancrage donnent un sentiment de force et de contrôle.

● Se connecter à des émotions ou pensées positives

Notre tendance naturelle consiste à se focaliser sur les risques plutôt que sur les bénéfices attendus. Un équilibre émotionnel est atteint si le ratio suivant est respecté : trois émotions/pensées positives pour une négative. Au travail, cultiver l’observation de ce qui va bien. Le cerveau est un muscle, plus il sera entrainé plus il produira du positif.

Faire circuler des émotions positives dans une équipe :

accélère les processus mentaux ;

favorise les comportements prosociaux.

permet de mieux résister à l’incertitude.

Le développement émotionnel pour vivre mieux avec vous-même et avec les autres.

