Marc Darolles, Medef, élu président de l’Urssaf Midi-Pyrénées

Marc Darolles, représentant du Medef au sein de l’Urssaf, a été élu cette semaine président de l’Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) Midi-Pyrénées. Originaire de Toulouse, il a suivi ses études à l’IAE (aujourd’hui Toulouse School Management) en gestion des entreprises. Après 30 ans d’expérience chez Sogeclair, entreprise spécialisée dans les produits et services technologiques pour l’industrie des transports, il est aujourd’hui directeur général adjoint du groupe et président de Sogeclair Aerospace.

Pour accomplir sa mission, il est entouré d’une équipe resserrée de trois vice-présidents (Virginie Fernandez, Thierry Toffoli et Gérard Tolza), d’un bureau composé de dix personnes et d’une personne qualifiée, qui viennent de divers horizons syndicaux.