Le tiers-lieu toulousain Cobalt va organiser son premier marché de créateur, du 10 au 12 juin dans sa Halle. Vingt-huit artisans seront présents, issus de secteurs différents (mode, beauté, art de vivre, maison, etc.). Les visiteurs pourront se restaurer à Dumbo et au Canaille Club. Des ateliers créatifs pour enfants seront également organisés samedi et dimanche, de 15 à 17 heures. L’entrée est gratuite.

Le Cobalt Market, du vendredi 10 au samedi 12 juin 2022, à l’Espace Cobalt, 55 avenue Louis Breguet à Toulouse. Le vendredi 10 juin, de 14 à 22 heures. Le samedi 11 juin, de 10 à 22 heures. Le dimanche 12 juin, de 10 à 18 heures.