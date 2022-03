Marion Tharaud, nouvelle présidente d’Occitanie Films

Le conseil d’administration d’Occitanie Films, l’agence du cinéma et de l’audiovisuel de la région, a élu Marion Tharaud en tant que présidente de la structure dirigée par Karim Ghiyati. Elle succède au réalisateur Yves Jeuland, qui présidait la structure composée de professionnels, de représentants du Conseil régional et de l’État depuis septembre 2019.

Née à Toulouse, Marion Tharaud a passé ses 25 premières années à Montpellier. Travaillant au sein de la société indépendante de production et de distribution Haut et Court depuis 2002, elle fait également partie des fondatrices de l’association Deuxième regard puis du collectif 50/50, « dont le but est de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et la diversité sexuelle et de genre dans le cinéma et l’audiovisuel ».