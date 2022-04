Mas de la Fouque : Week-end gipsy en Camargue

Le Mas de la Fouque, ça se mérite ! S’y rendre, c’est comme aller se perdre au bout du monde. Le trajet en lui-même est une aventure. Pour y accéder, il faut d’abord traverser de longues étendues de vignobles, puis emprunter une petite route bordée de chevaux blancs et de taureaux noirs, et ouvrir grand les yeux pour ne rien manquer du spectacle offert par la nature presque encore à l’état sauvage. Dissimulé au bout d’une allée et lové dans un écrin de verdure au cœur des marais, l’établissement du Mas de la Fouque vit en symbiose avec son environnement grâce au charme de ses bâtisses de gardians peintes à la chaux blanche. « La Camargue est une terre de caractère qui revendique une identité forte et nous souhaitons inscrire le mas dans cette histoire », explique Jean-Claude Tomas, propriétaire du mas avec sa femme Michèle.

Rachat en 2017 Entièrement rénové et modernisé après son rachat en 2017 par le Groupe E4, piloté par Jean-Claude et Michèle Tomas, l’établissement propose tout le confort moderne d’un lieu haut de gamme : spa, piscine intérieure et piscine extérieure chauffée, bains hydromassants, et même salle de sport. L’hôtel dispose de vingt-sept chambres dont sept suites, décors sobrement avec des matériaux nobles, des objets chinois, pour une ambiance authentique et bohème. Trois roulottes proposent également de vivre pleinement l’expérience gipsy. Ici, le rêve vagabond se transforme en expérience de luxe.

Un perroquet en Camargue

Marius, de son petit nom provençal, est la mascotte des lieux. En général, il prend ses quartiers sur son perchoir à l’entrée. Avec son plumage multicolore, ce majestueux ara ne manque pas de provoquer étonnement et admiration. Un perroquet en Camargue, ce n’est pas franchement commun. Marius a même donné son nom au restaurant de l’établissement : La Table de Marius. L’eau, le riz, le sel, le vin, les taureaux. Dans l’assiette, le chef Jean-Brice Ruffroy s’attache à proposer des produits locaux de qualité, de saison et mise sur une cuisine simple et raffinée.

Parmi les nouveautés à venir pour la saison 2022 : les propriétaires du mas ont négocié un accès au Rhône pour partir en bateau à la découverte de plages sauvages, accessibles uniquement par voie navigable.

Hubert Vialatte

Photo DR.