Que faire en cas d’incapacité ou d’accident du travail ? La CPME de Haute-Garonne organise une matinale, le 22 septembre, destinée à mieux comprendre les aspects juridiques et pratiques de ce genre de situation. L’occasion de rappeler la relation contractuelle entre salarié et dirigeant lorsque ceux-ci sont confrontés à une inaptitude d’origine professionnelle et à ses conséquences.

Le mardi 22 septembre de 9h à 12h30 au siège de la CPME 31, 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse. Inscription sur le site des organisateurs.