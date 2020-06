Médiation du crédit en Occitanie : les TPE sont les plus concernées

La Banque de France vient de communiquer les statistiques de la Médiation du crédit au niveau national et régional, portant sur les mois d’avril et mai. En Occitanie, l’institution note que « le rythme quotidien des saisines de la Médiation du crédit continue de s’éroder, avec huit à dix dossiers jours ».

Durant le pic des dépôts, au mois d’avril, la moyenne était de vingt dossiers par jour.

Les entreprises concernées demeurent très majoritairement des TPE (moins de dix salariés), en difficulté et confrontées à des refus de prêts garantis par l’État. Les montants cumulés de crédits demandés depuis début mai atteignent 22,5 millions d’euros en Occitanie (626,6 millions d’euros au niveau national).

Les TPE du secteur des services et du commerce restent les plus représentées respectivement 55% et 22% des demandes. 58% des dossiers ressortent en médiation réussie.