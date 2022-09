Cylad Consulting. Fabien Lasnaveres, nouveau directeur associé du bureau de Montréal

Cylad Consulting, cabinet de conseil en stratégie et management dont le siège est à Toulouse, a annoncé la nomination de Fabien Lasnaveres au poste de directeur associé au bureau de Montréal. Celui-ci collabore avec Cylad depuis 2014. Il a rejoint le bureau de Montréal en février 2022. Diplômé de la Skema Business School, il a débuté sa carrière chez Capgemini.

Cylad Consulting accompagne les entreprises industrielles, grands groupes ou ETI, en particulier dans les secteurs aéronautique, défense, pharmacie-santé, énergie et électronique. Cylad compte aujourd’hui plus de cent-trente collaborateurs et seize directeurs associés répartis sur sept bureaux dans le monde : Paris, Toulouse, Hambourg, Zurich, Genève, Adelaïde et Montréal donc.