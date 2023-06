Trois nouveaux dirigeants rejoignent le “board” de French Tech Toulouse

La French Tech Toulouse, déclinaison locale de l’initiative de l’État dédiée aux start-up, renouvelle une partie de son comité exécutif. À l’occasion de son assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 1er juin, la French Tech Toulouse a élu trois nouveaux entrepreneurs bénévoles qui rejoignent son “board”. Chaque année, trois membres de celui-ci, constitué de douze entrepreneurs, laissent leur place à trois nouveaux entrants. Tous entrepreneurs bénévoles de la région toulousaine, ils ont pour vocation à appuyer les actions mises en œuvre par l’équipe permanente de la French Tech Toulouse, constituée de sept personnes.

À l’occasion de l’appel au vote, ce sont deux hommes et une femme qui ont intégré le board : Andrea Inglés, cofondatrice et présidente d’Illumo Robotics, Christian Carle, cofondateur de Pole Star et Alexandre Feray, fondateur d’OpenAirlines.

Ils rejoignent rejoignent ainsi les neuf autres membres : Sandrine Jullien-Rouquié, de Ludilabel et présidente de la French Tech Toulouse, Marc Leverger, dirigeant de BricoPrivé, Carole Zisa-Garat, dirigeante de Telegrafik, Aline Cerf, dirigeante de SmartCatch, Yannick Cenatiempo, dirigeant de Medelse, plateforme de missions pour les professionnels de santé libéraux, Julien Chardon d’Ilek, Béatrice Korsakissok, cofondatrice de Syntony, Mélanie Lehoux, dirigeante de Ibat et Frederick Roques, dirigeant de Génoskin, entreprise qui recycle des échantillons de peau humaine pour des tests pharmaceutiques ou cosmétiques.