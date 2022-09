Émilie Tota, nouvelle directrice adjointe de l’Isae-Supaero

L’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (Isae-Supaero), situé à Toulouse, a nommé en cette rentrée Émilie Tota en tant que directrice adjointe. Après avoir débuté sa carrière dans le domaine de la recherche puis en tant qu’ingénieure au sein d’un centre technique de la DGA (Direction générale de l’armement) dans le secteur de la défense radiologique, biologique et chimique, Émilie Tota intègre en 2009 la délégation aux affaires stratégiques (DAS), à Paris, sur des travaux de prospective de défense. Elle rejoint le monde industriel de l’aéronautique en 2011 en intégrant l’Atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux (AIA). En 2015, elle est nommée sous-directrice technique et directrice adjointe de l’AIA de Bordeaux. Elle part ensuite aux États-Unis en 2018 en tant qu’attachée d’armement adjointe à Washington DC.

Au sein de l’Isae-Supaero, elle sera en particulier chargée de superviser le déploiement du Contrat d’objectifs et de performance que l’institut a signé en début d’année avec son ministère de tutelle.