Jean-Philippe Dufour nommé directeur adjoint de l’Isae-Supaero

Jean-Philippe Dufour vient de prendre ses fonctions en tant que directeur adjoint à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (Isae-Supaero) à Toulouse. Ancien élève de l’Institut et diplômé de l’École Polytechnique, il a exercé en tant qu’ingénieur en chef de l’armement et été conseiller scientifique à l’Otan.

Il va copiloter la stratégie de l’établissement avec le directeur général et coordonner les activités de formation et de vie de campus. Il devra aussi mettre en œuvre les initiatives en termes de développement durable et d’innovation. Il représentera l’école auprès du pôle spatial militaire toulousain et sera présent dans les instances de gouvernance des partenaires.