Élodie Barlow à la tête du pôle conseil stratégique d’Oxygen Toulouse

Élodie Barlow est nommée à la tête du pôle conseil stratégique de la filiale toulousaine de l’agence de relations presse Oxgen. Après des études en classes préparatoires littéraires et une maîtrise en littérature anglaise, elle a commencé sa carrière en Angleterre et y a travaillé pendant quinze ans dans le secteur de la communication. Dans ce rôle, elle a coordonné des équipes pluridisciplinaires composées d’experts en relations médias, en direction artistique, en événementiel et en marketing digital. En 2018, Élodie Barlow a rejoint le groupe Oxgen à Toulouse en tant que directrice de clientèle, une fonction qu’elle occupe depuis cinq ans.

Créée en 1999 par des journalistes, l’agence Oxygen est un réseau d’agences de relations presse présent en France à travers une dizaine d’agences, mais également à l’international (San-Francisco, Shanghaï). Elle revendique près d’une centaine de collaborateurs et 250 clients permanents.

Oxygen Toulouse, l’une des treize filiales de l’agence, a fêté ses dix ans en 2022. Parmi ses références figurent l’incubateur Nubbo, Labatut Group, l’Ademe Occitanie, la coopérative Arterris ou encore l’Isae-Supaero. Oxygen Toulouse revendique une croissance de 10 % de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2021.