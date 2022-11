Haute-Garonne. Le SDEHG prend des engagements pour consommer moins d’énergie

Le syndicat départemental de l’énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) a signé fin octobre la charte EcoWatt. Créée par l’État et le transporteur d’électricité français RTE, elle liste les actions à mener pour réduire la consommation d’énergie en ces temps de crise énergétique.

« En tant qu’acteur du service public local de l’énergie et également en tant qu’employeur, le SDEHG s’engage notamment à modérer sa consommation d’électricité pendant les pics de consommation, à communiquer sur les éco-gestes à adopter et relayer les signaux d’alerte », résume Thierry Suaud, président du SDEHG et maire de Portet-sur-Garonne.