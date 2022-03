Oalley, spécialiste toulousain de la cartographie en ligne, change de nom

Née en 2018, Oalley est une jeune pousse toulousaine qui propose une solution de cartographie en ligne à destination des commerces pour analyser leur zone de chalandise. Aujourd’hui, elle change de nom et devient Smappen [1]

La société revendique 400 clients et un chiffre d’affaires pour 2021 de 670.000 euros (en augmentation de 230 % par rapport à 2020). Elle vise le million d’euros de chiffre d’affaire pour 2022. Smappen compte actuellement huit collaborateurs et prévoit d’embaucher « trois nouveaux collaborateurs courant 2022 et vingt d’ici trois ans ».