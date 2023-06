Communication. L’agence toulousaine Attila se développe

L’agence toulousaine de relations presse et relations publiques Attila, qui fête ses trois ans, poursuit son développement. Créée en 2020 par Mathilde Lise, elle vient d’investir de nouveaux bureaux en centre-ville de Toulouse (rue Bayard) et de recruter Amélie Jolivet en tant que consultante senior. Diplômée de l’EFAP Paris, formée à la communication scientifique, cette ancienne chargée des relations presse au sein notamment du Muséum national d’histoire naturelle, a une compétence en matière d’accompagnement du monde économique et des start-up sur Toulouse.

L’Agence Attila accompagne notamment Medipath, acteur du diagnostic du cancer en France, la start-up The Seed Crew, qui développe des jeux vidéo à impact social, et l’école de mode gratuite et engagée socialement Casa 93. Elle travaille également avec des structures indépendantes comme LS Communicaton et des agences toulousaines, telles que La Food Locale ou BigHappy, dans le cadre de stratégies de communication globales ou d’événements ponctuels.