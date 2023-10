MerciYanis lève 2,7 millions d’euros pour accélérer son développement

MerciYanis annonce aujourd’hui la finalisation d’une nouvelle augmentation de capital de 2,7 millions d’euros souscrite auprès de plusieurs fonds d’investissements (Irdi Capital Investissement, WinEquity, 50Partners) et business angels spécialistes du SaaS et de l’environnement de travail. La start-up toulousaine créée en 2019 s’est spécialisée dans le pilotage et l’amélioration de l’environnement de travail : grâce à des capteurs connectés, sa plateforme centralise les activités des directions de l’environnement de travail, des prestataires de propreté et de facility management.

Installée à l’IoT valley, MerciYanis projette de doubler la taille de ses équipes et d’atteindre 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 grâce notamment au développement de nouvelles fonctionnalités de sa plateforme. Cette mobilisation de capitaux vise à financer sa croissance et accélérer la commercialisation de cette solution « clé en main ».