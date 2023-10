Métropole de Montpellier : les transports en commun gratuits à partir du 21 décembre

Une promesse tenue dans 80 jours. Jeudi 21 décembre, 19h, les quelque 500.000 habitants des trente-et-une communes de la métropole de Montpellier pourront voyager gratuitement sur l’ensemble du réseau de transport de la Métropole, à savoir quatre lignes de tramway (bientôt au nombre de cinq en 2025), et trente-six lignes de bus. Une promesse faite par Michaël Delafosse, maire socialiste de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole (3M) lors de la campagne municipale de 2020.

Le projet est porté depuis trois ans par Julie Frêche, vice-présidente de 3M déléguée au transport et aux mobilités actives. Progressivement, la gratuité des transports a été instaurée les week-ends, pour s’étendre ensuite aux habitants âgés de moins de 18 ans et de plus de 65 ans. « Il s’agit d’une mesure écologique pour favoriser les mobilités décarbonées, et sociale, pour redonner du pouvoir d’achat aux habitants », indique Michaël Delafosse. La dimension du projet se veut également politique, puisque le 21 décembre, Montpellier deviendra « la plus grande métropole d’Europe à instaurer la gratuité de son réseau de transport », rappelle le maire, qui souhaite inspirer d’autres métropoles européennes et françaises. Le projet est par ailleurs inspiré de la capitale de l’Estonie, Tallinn, où s’est rendu Michaël Delafosse en mai dernier.

30 à 35 millions d’euros de coût annuel pour la Métropole

Quel coût pèse la gratuité des transports sur la Métropole ? « Entre 30 et 35 millions d’euros par an. La capacité d’autofinancement de la métropole n’est pas dégradée à ce stade. Elle le sera l’an prochain, mais du fait de la hausse du prix de l’électricité », précise le président de Montpellier Méditerranée Métropole, qui considère que les mobilités neutres en carbone doivent être financées par la contribution commune, comme le sont les routes.

Le projet est globalement bien perçu par les habitants. Un sondage PwC, commandé par 3M, indique que 44 % des personnes interrogées confirment qu’elles prendront « plus souvent les transports en commun avec la gratuité totale ». Des économies de coûts seront également faites au sein des entreprises du secteur privé, qui remboursent jusqu’alors les frais de transport domicile-travail d’un salarié à hauteur de 50 %.

La gratuité des transports s’inscrit dans la stratégie globale de mobilité de la Métropole : accentuation de la piétonisation, partage des voiries avec l’ensemble des modes de transport, renforcement de l’offre de bus avec cinq nouvelles lignes de bus-tram en 2025, ou encore soutien au covoiturage via l’application Klaxit.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : La ligne 1 du tramway montpelliérain. Crédit : DR.