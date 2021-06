Mobilité, ICC, végétalisation : les causes défendues par Michaël Delafosse

200 professionnels de l’acte de bâtir de la région se sont réunis, ce mercredi 23 juin au soir, au Domaine de Grammont, pour un dîner-débat de Cobaty Montpellier Méditerranée. Le maire de Montpellier et président de 3M, Michaël Delafosse, s’est exprimé sur les projets de la métropole : mobilités, transition écologique, développement économique, et urbanisme maîtrisé.

Sur l’un des sujets phares de sa campagne, la mobilité, il a mis en place la gratuité des transports depuis septembre 2020 pour les habitants de la Métropole (le week-end pour commencer) et, depuis le 1er juin, pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans. Contrairement aux autres agglomérations comme Niort, Dunkerque, Aubagne ou Châteauroux, la gratuité se limite aux habitants de la métropole. « Pourquoi ? Parce que les habitants de la métropole paient trois fois : via les entreprises, les impôts locaux et le billet. Ceux de l’extérieur ne paient que le billet », explique le maire. En plus d’être une décision écologique, Michaël Delafosse ajoute que la gratuité du réseau de transport contribuera à l’image de la ville et à sa renommée. « Je construis un récit conquérant, et au second semestre 2025, je me rendrai dans toutes les métropoles de France pour défendre cette mesure. »

Autre enjeu écologique, la végétalisation de la ville, à l’heure où le réchauffement climatique transforme le centre en îlot de chaleur urbain. « Dans 30 ans, Montpellier aura le même climat qu’Alger, créant des risques climatiques importants : canicule, inondation, incendie », alerte le maire, qui souhaite planter 50.000 arbres sur la prochaine décennie - sur le boulevard Clémenceau, la route de Mende, etc. Un plan canicule sera déployé avec des îlots de fraîcheur ou encore des cours de récréation végétalisées en partenariat avec l’Agence de l’eau. « Le plateau des Bouisses, qu’on annonçait potentiellement urbanisable, peut devenir un grand parc d’agroécologie », suggère-t-il.

Innovation et culture

Le président de 3M a également rappelé les grands axes de l’innovation, devant Alex Larue, futur président de l’agence de développement économique (elle sera opérationnelle au 2e semestre). Et d’évoquer la mutation à venir de l’hôpital Saint-Éloi, qui accueillera sur les 10 prochaines années un hôtel d’entreprises, et où les chercheurs pourront accéder à leur laboratoire et leur start-up au même endroit. MedXcell va par ailleurs implanter une usine au CHU de Montpellier pour développer une technique de régénération des cellules. « Cette technique permettra de traiter l’arthrose à 50 ans, et d’avoir 18 mois d’avance sur la Chine et l’Europe », indique Michaël Delafosse. Le projet, soutenu par un investisseur suisse, créera cent emplois et fera passer le traitement de l’arthrose de 300.000 à 70.000 euros.

Les industries culturelles et créatives (ICC) contribuent également au rayonnement de la ville. « Le studio d’animation Dwarf Labs, basé à Pérols, a signé un partenariat avec Disney, et France Télévisions, qui compte déjà des studios à Vendargues, projette d’en implanter de nouveaux à Fabrègues… » énumère le maire, qui assure que ces projets, et l’ancrage de France Télévisions, seront gage de « l’effet wahou » de Montpellier.

Michaël Delafosse en a également profité pour s’adresser aux promoteurs immobiliers présents, en leur rappelant son objectif d’en finir avec l’étalement urbain et les constructions dans le secteur diffus (hors Zac). « L’urbanisme à la parcelle, celui qui fait qu’il n’y aura plus de maisons individuelles, qui chasse les classes moyennes supérieures de la ville et les remplace par des locataires dans des logements sous perfusion de dispositif de défiscalisation Pinel, on ne va plus laisser faire ! »

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Michaël Delafosse était l’invité d’un diner-débat organisé par Cobaty Montpellier Méditerranée. Crédit : DR.