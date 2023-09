Mode. Dans son antenne du Mirail, La Casa 93 à son aise

Des élèves de la première promotion de la Casa 93 Mirail, ils parlent avec fierté et tendresse. Marithé et François Girbaud, ces deux grands noms du stylisme mondial, connus dans le monde entier jusqu’en Corée, « ne regrettent absolument pas » d’avoir été les parrains de cette nouvelle école de mode pour les 18-25 ans, gratuite et sans conditions de diplôme à l’entrée. Bien au contraire. « Cette formation en un an est plus intense et intéressante qu’un certain nombre d’écoles privées très chères. Elles les confronte bien à la réalité », estime Marithé Bachellerie qui loue par ailleurs « le fort dynamisme », « la solidarité » et « l’envie de réussir » des quatorze premiers jeunes arrivés au Mirail à l’automne 2022.

Le projet de cette formation de mode d’un nouveau genre est né en 2017, à Montreuil en Seine-Saint-Denis, pour faire venir vers les métiers du stylisme « des jeunes passionnés mais qui s’autocensurent à cause de leur origine sociale », résume Nadine Gonzalez, la fondatrice de Casa 93, qui avait auparavant participé en 2013 à la création d’une école de mode au Brésil, la Casa Geração Vidigal, dans une favela de Rio de Janeiro. « Aujourd’hui, nous avons zéro décrochage dans nos écoles. Un tiers de nos élèves poursuit ses études. Un tiers est embauché dans une entreprise du secteur de la mode. Et le dernier tiers se lance dans la création de sa propre marque », détaille la directrice avec enthousiasme, pour qui ces résultats sont la preuve « d’un vrai succès ».

Un projet soutenu à 70 % par les collectivités locales

Le budget de l’école toulousaine est de 200.000 euros. « C’est deux fois moins que l’école de Montreuil où il y a vingt élèves. 70 % ici sont financés par les collectivités (préfecture de Haute-Garonne, Région, Département, Métropole toulousaine) et 30 % par des mécènes privés. C’est la proportion inverse de la Seine-Saint-Denis. Nous recevons aussi un soutien matériel de la mairie de quartier de Franck Biasotto », explique la coordinatrice générale de la Casa 93 Mirail, Anne Péchoux.

Comme sa grande sœur de la région parisienne, la Casa 93 Mirail a déjà noué de très solides contacts dans le monde de la mode. En Occitanie, avec le fabricant de jeans Tuffery et aussi par exemple avec le consortium La Tela, qui vise à contribuer « à la préservation de la brebis lourdaise » en valorisant de manière créative la laine de cette race ovine. Ou encore avec la jeune entreprise innovante toulousaine Authentic Material, qui valorise les déchets animaux et végétaux.

Au niveau national, des partenariats ont été établis avec a marque de mode Mugler ou les Galeries Lafayette. [1] À Toulouse, c’est devant le magasin toulousain de la chaîne multimarque de prêt-à-porter qu’à la mi-septembre, les jeunes de la première promotion ont présenté un défilé de leurs meilleures créations. Dans les vitrines de la rue Lapeyrouse, cinq looks restent exposés jusqu’au 3 octobre. Un projet en collaboration avec l’institut français du Danemark et la Copenhagen Fashion Week.

Dans quelques jours, le 12 octobre, une nouvelle promotion arrivera dans l’école du Mirail. Marithé et François Girbaud rempilent « évidemment » comme parrain et veulent continuer de faire progresser le projet toulousain « main dans la main » avec son équipe pédagogique. François Girbaud n’oublie pas « que pour lui tout a démarré dans la région, à Mazamet » où il est né et où il a débuté sa longue carrière. Nadine Gonzalez est impatiente de voir de nouvelles jeunes femmes et jeunes hommes démarrer leurs cursus. « C’est beau de les voir évoluer. En un an, ils se transforment, ils se tiennent et parlent différemment. Ils gagnent tellement en assurance », confie dans un franc sourire la fondatrice de la Casa 93.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Les jeunes étudiants de la Casa 93 du Mirail et leurs modèles lors de leur défilé devant les Galeries Lafayette de Toulouse le 14 septembre // Les parrains de l’école, les créateurs de mode Marithé et François Girbaud // Céline Toledano, enseignante ; Nadine Gonzalez, la fondatrice de Casa 93 et la coordinatrice générale de la Casa93Mirail, Anne Péchoux. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.