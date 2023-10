Depuis Montpellier, Axeptio veut simplifier la gestion des cookies

Faire disparaître les bandeaux cookies et alléger l’internaute dans la gestion de son consentement en ligne. C’est l’objectif d’Axeptio, entreprise montpelliéraine, qui développe une solution de gestion du consentement sur internet prévue pour début 2024. « Nous voulons décupler les capacités d’intervention des internautes pour qu’ils retrouvent l’exercice de leur vie privée en ligne », assure Romain Bessuges-Meusy, PDG d’Axeptio, qui fait référence aux bannières de cookies, présentes sur les sites internet pour se conformer aux lois sur la confidentialité des données (RGPD).

Concrètement, la solution permettra aux internautes de renseigner leurs préférences une bonne fois pour toute : centres d’intérêt, projets de vacances, valeurs, etc. Un gain de temps non négligeable puisque les bandeaux cookies n’apparaîtront plus. Seuls les sites internet répondant aux informations renseignées pourront accéder à ces données. Un avantage également en termes d’éthique, où l’internaute s’allégera du fardeau du consentement. « Aujourd’hui, nous sommes constamment harcelés dans notre navigation web : nous, nous demandons de faire des choix, en tout méconnaissance de cause », explique Romain Bessuges-Meusy.

Un déploiement à l’international

À travers sa solution, Axeptio veut également permettre aux sites internet de reprendre le contrôle sur les annonceurs. « Google ne peut pas être le seul canal d’accès à l’inventaire publicitaire », assure Romain Bessuges-Meusy qui prévoit, dès la sortie de sa plateforme, une projection à l’international, notamment auprès d’acteurs des médias et du divertissement. Particularité de la solution : « Nous sommes les seuls à avoir fait le choix d’être visibles sur internet, ce qui crée de la confiance auprès de nos clients », indique le PDG. Son principal concurrent : Eyeo, éditeur du logiciel Adblock.

Passé « d’une facturation mensuelle de 5000 euros à ses débuts, en 2019, à 250.000 euros aujourd’hui », comme le précise un investisseur, Axeptio est désormais présent sur 50.000 sites dont Orchestra, Jardiland, l’Opéra de Paris ou encore Prestashop. L’entreprise dispose également d’un bureau à Paris depuis 2022, et emploie quarante salariés, pour un chiffre d’affaires estimatif de 3,5 millions d’euros en 2023.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Visuel de la solution proposée par l’entreprise montpelliéraine. Crédit : Axeptio.