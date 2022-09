Montpellier. Le promoteur NG Promotion lève 15 millions d’euros

NG Promotion, promoteur immobilier indépendant basé à Montpellier, a augmenté en juillet son capital de 15 millions d’euros auprès des fonds Green Immo et Greline, basés dans le Nord. « J’ai tenu le plus longtemps seul financièrement, par souci d’indépendance. Il ne m’était plus envisageable d’assumer seul la croissance », justifie Cédric Gonzalez, 43 ans, à la tête de NG Promotion depuis 15 ans, séparé de son associé depuis 2017.

La levée de fonds est complétée par l’émission de 2,5 millions d’euros d’obligations remboursables en actions. Cédric Gonzalez reste actionnaire à hauteur de 60 %, et Guy Loyez, président de Greline, est nommé président du conseil de surveillance de NG. « Il va apporter une quête de performance industrielle, et une amélioration des processus internes », précise Cédric Gonzalez. Le nouveau plan de développement et la facilitation des accords financiers sont menés par Eight Advisory, cabinet parisien spécialisé en stratégie financière et industrielle.

Une filiale dédiée à la montagne

Parmi les projets de NG Promotion, la création d’une filiale dédiée à la montagne, NG Montagne, destinée à porter des projets immobiliers dans les Alpes. « Je crois dans l’avenir de la montagne, qui apporte de surcroît des atouts en matière de bien-être, de pratiques sportives et de santé », explique Cédric Gonzalez.

La filiale porte déjà une première opération proposant services hôteliers et dix appartements haut de gamme, dans la station de ski d’Auron (Alpes-Maritimes), à destination principalement des clients monégasques. « En période de réchauffement climatique et d’étés caniculaires, il y a une vraie demande sur ces créneaux », assure Cédric Gonzalez.

NG Promotion prévoit également de se diversifier en lançant la construction de maisons individuelles. Des projets à Ibiza et en Suisse sont en cours. Autre projet pour la PME montpelliéraine de trente salariés, le recrutement de soixante nouveaux collaborateurs d’ici à 2025, dans les agences basées à Paris, en Paca, dans les Hauts-de-France et au siège. Un nouveau siège, baptisé Vertu, que NG prévoit d’inaugurer au printemps prochain à Montpellier. NG Promotion a livré plus de 2000 logements depuis sa création en 2006, et a déjà dans les tuyaux deux projets de tours d’habitation, à Lattes pour 2024, et à Pérols, sur l’actuel hôtel Eurotel.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Cédric Gonzalez, fondateur, reste à la tête de NG Promotion. Crédit : DR.