Montpellier. Record pour le ZEvent avec plus de 5,7 millions d’euros récoltés au profit d’Amnesty International

5.724.204 euros. Voilà le montant cumulé sur le compteur du ZEvent qui sera reversé au profit de l’organisation non gouvernementale Amnesty International qui lutte contre les violations des droits humains. Alors que l’événement avait récolté en 2019 près de 3,5 millions d’euros, cette édition vient de battre un nouveau record mondial en ce qui concerne les marathons de streams caritatifs. Historiquement organisé dans un hôtel de Montpellier, fief des organisateurs Adrien Nougaret et Alexandre Dachary (alias ZeratoR et Dach), l’événement s’est cette année développé sous une forme phygitale, permettant à certains streameurs de participer de chez eux à cette collecte de dons.

Quarante-et-un créateurs de contenu streaming ont ainsi pu se réunir pour atteindre ce montant record. Les célèbres Squeezie, le Joueur du Grenier, Antoine Daniel, DamDamLive, ou encore MisterMV ont donc pu apporter leur pierre à l’édifice en se prêtant au jeu de défis et de gages imposés pour chaque palier de dons atteints, comme le veut la tradition.

Un événement salué à l’échelle nationale

Une opération réussie donc pour ces streameurs français, qui n’ont pas manqué de faire réagir Emmanuel Macron sur Twitter. « Vous pouvez être fiers ! Fiers d’avoir mobilisé plus de 5,7 millions d’euros (un record !) pour faire respecter les droits humains avec Amnesty. Fiers d’avoir montré qu’en étant unis et solidaires on peut accomplir de grandes choses. Cette unité, nourrissons-la ! », s’est réjoui le président français.

Le secrétaire d’État chargé au numérique Cédric O a lui aussi tenu à saluer les organisateurs et les participants de l’événement : « 5,7 millions d’euros récoltés par le ZEvent pour Amnesty ! Bravo @ZeratoR, @tpdach et à toutes les streameuses et tous les streamers mobilisés pour participer à ce marathon #gaming caritatif. Merci et bravo ! ». Sur son site, Amnesty Inernational précise que « chaque don collecté permettra d’enquêter sur le terrain pour détecter et révéler les violations des droits humains, d’alerter pour faire pression sur les autorités afin que les auteurs de violations des droits humains soient poursuivis et condamnés, d’agir en diffusant des rapports et mobilisant nos militants pour dénoncer les atteintes aux droits humains et soutenir ceux qui en sont victimes ».

Dix millions d’euros récoltés pour le ZEvent

Organisé sur le site de streaming Twitch, le ZEvent réunit depuis 2016 streameuses et streameurs qui se succèdent au fil des éditions pour diffuser simultanément un flux vidéo sur trois jours, principalement dédié au jeu vidéo. Appelé Projet Avengers lors de sa première édition, ce marathon caritatif, organisé du 16 au 19 octobre cette année, fêtait donc ce week-end son cinquième anniversaire. S’étant fait au profit, successivement, des associations Save the Children, la Croix Rouge, Médecins sans Frontières, l’Institut Pasteur et donc Amnesty International, le ZEvent a ainsi permis de collecter au total plus de 10 millions d’euros au cours de son histoire. Bien évidemment, l’objectif sera de battre ce dernier record pour l’édition 2021.

Clément Seilhan, Midenews

Sur la photo : les participants du ZEvent présents ce week-end à Montpellier. Crédits photo : Timo Verdeil / ZEvent.