Moovit a classé les arrêts de bus les plus fréquentés de Toulouse

Moovit, application qui répertorie les options de mobilité locales à travers le globe (bus, trains, métros, vélos, etc.) dévoile grâce aux données récoltées, le classement des arrêts de bus les plus fréquentés de l’agglomération toulousaine cet été. L’arrêt Arènes occupe la première place, suivi dans l’ordre de Basso Cambo, Jean Jaurès, Ramonville, Université Paul Sabatier, Balma-Gramont, Jeanne d’Arc, François Verdier, La Vache et Borderouge.

Arènes arrive en tête car l’arrêt se trouve à l’intersection des lignes principales de transports en commun de la ville (métro, tramway, bus et TER). Les autres arrêts sont des lieux de vie très actifs : un pôle industriel (Ramonville), une université (Paul Sabatier), des zones d’activités économiques (Basso Cambo, Balma-Gramont), le centre-ville de Toulouse (Jean-Jaurès, Jeanne d’Arc et François Verdier) et enfin des lieux d’habitation (La Vache, Borderouge).

Moovit est aujourd’hui utilisée par plus d’un milliard d’utilisateurs dans plus de 3400 villes à travers 112 pays. Chaque jour, l’application collecte 6 milliards de points de données anonymes dans le monde. La France est le premier pays européen et le troisième pays au niveau mondial en termes de lignes de transports en commun répertoriées sur Moovit.