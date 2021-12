Narbonne crée un bureau des tournages

La Ville de Narbonne, dans l’Aude, souhaite valoriser son image et renforcer son attractivité en créant un bureau des tournages. Avec ses centaines de jours ensoleillés par an et ses littoraux, ce sont autant d’atout que la collectivité entend mettre en avant.

Ces bureaux permettront d’aider les sociétés de production audiovisuelle en facilitant notamment le tournage dans des endroits publics. Les stationnements, la réglementation de la circulation, l’autorisation de tournage ou encore le mobilier urbain seront gérés en grande partie par ce nouveau bureau. Il dispose d’un annuaire de décors naturels pouvant inspirer les projets audiovisuels en tous genres (films, séries, documentaires, clips, publicités), mais aussi de techniciens, figurants et même comédiens. Le service recherche également des personnes possédant un site ou une demeure d’exception.

T.G.