Nathalie Font nommée directrice du site de Thales Alenia Space à Toulouse

Nathalie Font a été nommée directrice du site de Thales Alenia Space, le fabricant de satellites, à Toulouse, et succède à Denis Allard. Diplômée de l’IMT Atlantique (Télécom Bretagne), Nathalie Font a rejoint Thales Alenia Space en 2007 en tant qu’ingénieure au sein des activités d’ingénierie charges utiles flexibles, puis au service marketing en 2013. Après un passage à Thales, elle revient au sein de Thales Alenia Space fin 2017 pour piloter la transformation numérique. En 2020, Nathalie Font prend la tête du département antennes de Thales Alenia Space au sein du Centre de compétences électronique sur le site de Toulouse.

Le site de Thales Alenia Space à Toulouse constitue son siège social. C’est également le plus grand site industriel parmi neuf sites européens pour le groupe spécialisé dans l’aérospatial, la défense et la sécurité numérique. Aujourd’hui, plus de 2800 salariés travaillent sur le site toulousain.