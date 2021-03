Newrest signe un partenariat avec Les Alchimistes pour la collecte des biodéchets

Newrest, groupe toulousain spécialisé dans la restauration hors foyer et notamment dans la restauration aérienne, a signé un accord cadre avec Les Alchimistes, entreprise spécialiste de la collecte et du compostage des déchets alimentaires en milieu urbain. Objectif : généraliser la valorisation des biodéchets.

Les déchets de préparation des plateaux repas des vols au départ des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly sont ainsi, depuis le mois de janvier, collectés et valorisés par Les Alchimistes. Les déchets alimentaires sont acheminés sur les plateformes de compostage des Alchimistes et sont ensuite transformés en compost. À ce jour, ce partenariat se déploie également dans trois autres aéroports en France : Toulouse-Blagnac, Marseille-Provence et Paris-Le Bourget. Sept tonnes de biodéchets ont déjà été revalorisées.

Les Alchimistes et Newrest se sont aussi déployés en dehors des aéroports, avec un premier site pilote au sein du Lycée Sainte-Marie de Nevers de Toulouse.