Nîmes : Nombre7 éditions ne connait pas la crise

« Le concept de Nombre7 éditions est de centraliser et maîtriser tous les métiers de la chaîne du livre : nous prenons les commandes, fabriquons nous-même les ouvrages, les expédions et gérons la promotion de nos auteurs », explique Christophe Lahondès, fondateur de la startup nîmoise. « Pour cela, nous travaillons avec une équipe de collaborateurs indépendants ou issus de petites structures (imprimeurs, graphistes…). Grâce à cette autonomie, nous restons productifs en toutes circonstances », ajoute-t-il.

Autre atout de l’entreprise : son modèle de distribution 100% numérique, qui lui permet de promouvoir son portefeuille d’auteurs via sa propre librairie en ligne, auprès d’une clientèle grand public et professionnelle (libraires, Amazon..). Un vrai plus pour les auteurs qui, actuellement, ne peuvent pas se rendre dans les salons du livre.

La startup, qui revendique 5 à 6 projets par jour, propose un modèle économique plutôt avantageux pour l’écrivain, qui se voit reverser entre 11% et 40% (brut hors taxe) de ses droits d’auteur. « Nous proposons également aux auteurs un droit de regard en temps réel sur leurs ventes et la liberté de récupérer leur solde tout compte à tout moment. Nous sommes les seuls à offrir cette formule. Notre but est avant tout de replacer l’écrivain au cœur de la chaîne du livre. Nous étudions tous les projets que nous recevons et en retenons plus de la moitié. Pour les projets non retenus, nous proposons aux auteurs un système d’auto-édition, qui leur permet de profiter de notre service de fabrication et de livraison, en attendant que leur livre soit assez abouti pour que nous le diffusions », précise Christophe Lahondès.

Une fabrication à la demande écoresponsable

La maison d’édition nîmoise produit différents types de livres, du roman de poche au beau-livre et peut proposer des prix attractifs, même pour de petites quantités, grâce à son modèle de fabrication à la demande éco responsable.

« Nous ne fabriquons jamais de livre papier qui ne soit pas vendu ou envoyé en service presse. Cela nous permet d’une part de limiter notre production de papier, et d’autre part de ne pas mobiliser de trésorerie pour un livre non vendu. »

Avec une augmentation de chiffre d’affaires de 41% sur 2018, de 47% sur 2019 et de 25% sur le premier semestre 2020, Nombre7 éditions a décidé d’agrandir ses équipes et accueille prochainement un sixième collaborateur affecté à la partie événementielle. Une embauche qui n’était pas prévue avant le confinement.

Sarah Gerothwohl, MID e-news