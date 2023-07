Jean-Marc Sor : « La région Occitanie concentre un peu du monde entier »

Jean-Marc Sor, comment est née votre passion pour les papillons ?

J’étais en CM2 à l’école Daste, à Toulouse. En fin d’année, notre maître avait amené deux cadres de papillons qu’il avait lui-même confectionnés avec des papillons régionaux, des machaons, des flambés… Nous n’en avions jamais vus de si près. Il nous a demandé de trouver à notre tour des insectes sur le chemin de l’école et de les ramener en classe, mais vivants. J’ai débuté avec ce que j’avais, en tapant avec mon cahier sur des abeilles ou des bourdons pour les assommer et les mettre dans une boîte et je n’ai jamais arrêté ! J’allais durant toutes mes vacances dans les Pyrénées, chez ma grand-mère maternelle. J’y ai fait mes premières découvertes, avec un filet à papillon et une canne à pêche. Très vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas concilier les deux car je manquais de bras.

J’ai choisi le filet. Petit à petit, j’ai quadrillé toute la région et je suis allé aussi loin que j’ai pu à vélo. J’ai aussi eu la chance de faire la rencontre d’un professeur de mathématiques au collège de Salies-du-Salat, passionné d’insectes, qui a été comme un mentor pour moi. Il fabriquait ses boîtes d’entomologie et m’a transmis son savoir.

À quel âge avez-vous changé d’échelle ?

Vers l’âge de 18 ans, j’ai rencontré mon compagnon de toujours, Christian Boy. On a partagé nos expériences, exploré d’abord les Pyrénées puis des projets sont nés pour aller croiser les papillons les plus hauts du monde dans l’Himalaya, entre 4000 et 6000 mètres d’altitude. Nous sommes partis pour notre première aventure ensemble, dans le Cachemire, en 1984, et depuis, nous avons sillonné hors des sentiers battus l’Asie, le sud-est asiatique, l’Océanie, l’Amérique du Sud...

Au bout de quelques expéditions himalayennes, nous avons basculé de la capture de papillons à la capture d’images parce qu’on ne pouvait pas continuer avec un filet dans une main et tout le matériel photographique dans l’autre. Depuis, nous menons des expéditions pour essayer de faire les plus belles images possibles des papillons les plus rares du monde. Grâce à ces images, nous avons pu faire des films, des expos photos et créer de nombreux moments de dialogue et d’échange sur la nature.

Notamment autour du papillon géant Ornithoptera croesus. Comment l’avez-vous découvert ? Pour mes 12 ans, mes parents m’ont offert un bouquin sur les papillons du monde qui répertoriait les espèces par zone. Dans la partie consacrée à l’Asie du Sud, un passage mentionnait la découverte du Croesus en 1859 par le naturaliste anglais Alfred Russel Wallace. Quand Wallace part pour l’Indonésie, il est déjà convaincu comme Darwin que les espèces évoluent mais il veut trouver des preuves supplémentaires. En passant d’une île à l’autre dans l’archipel malais, il se rend compte que les papillons géants sont les mêmes mais n’ont pas la même couleur. Ils sont souvent dans les tons verts et noirs, parfois bleus et noirs…

En débarquant sur Bacan, une île difficile d’accès, il repère à quarante mètres du sol, un papillon géant, du même acabit mais de couleur orange fluo et or. Il va mettre quatre mois à capturer un papillon mâle. En lisant l’émotion ressentie par Wallace au moment où il a sorti Croesus de son filet, je me dis que j’étais sans doute né trop tard mais que je voudrais vivre la même chose.

Cette quête va vous prendre plusieurs années...

Ce papillon est toujours resté dans un coin de ma tête. En 2012, je me rends compte que des Croesus arrivent dans les plus grands musées d’Europe et que quelqu’un doit bien être habilité à sortir de Bacan cette espèce protégée. Pour arriver jusqu’à lui, je trouve un jeune Indonésien qui parle français, lui explique qu’il s’agit de « l’expédition de ma vie » et lui demande d’aller enquêter. Il trouve cet homme et nous montons l’expédition avec deux Indonésiens en septembre 2013, année du centenaire de la mort de Wallace.

Nous revenons avec les premières images de ce papillon vivant, prises dans son environnement, qui avec l’AFP, sont parties dans le monde entier. Sur les douze espèces de papillons géants, c’était la seule qui n’avait pas été photographiée. Les seules photos qui existaient étaient des photos de collection du papillon mort. Nous sommes ensuite repartis avec le réalisateur Yann Piquer et une équipe de tournage pour réaliser un docu-fiction préacheté par France 3.

Comment en arrivez-vous à vous intéresser à l’Occitanie ?

Après cet épisode Croesus, nous avions le projet d’aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour photographier le plus grand papillon de jour de la planète, une espèce au bord de l’extinction. Ce projet, prévu avec Arte, a été est mis en suspens. On a alors décidé de repartir chez nous, dans les Pyrénées, et nous avons réalisé que plusieurs lieux nous rappelaient des endroits où nous étions allés durant nos voyages. Le projet Occitanie miroir du monde est né comme ça. Pendant un an, nous avons sillonné la région et cherché sur internet pour trouver des correspondances avec d’autres sites naturels ailleurs dans le monde. Photos et textes ont d’abord donné matière à une exposition puis à un livre sorti en mars 2019 chez l’éditeur toulousain Plume de Carotte, financé par un préachat de la Région de 800 exemplaires.

Quelles sont les premières ressemblances qui vous ont sauté aux yeux ?

Sans doute le lac d’Oo avec les lacs du Zanskar en Inde. Ils sont d’un bleu particulier qui tranche avec l’aridité de la montagne autour… On ignore souvent qu’il existe un autre cirque de Gavarnie dans le monde. Ce site rappelle le Drakensberg, en Afrique du Sud. En recherchant les sites naturels remarquables en Occitanie, j’ai aussi découvert les Igues de Py, dans l’Aveyron, un paysage miniature du Bryce Canyon.

« Depuis le rapprochement avec Languedoc-Roussillon, nous avons la chance d’être dans une région qui concentre un peu du monde entier »

Que vous a appris ce travail ?

J’ai passé vingt ans à courir la planète et à dire aux gens que je rencontrais à quel point ma région était fantastique. Quand je tenais ce discours, je ne la connaissais pas. Elle l’est vraiment. Le Gers, l’Aveyron, la Lozère, tous ces territoires m’échappaient parce qu’ils étaient loin de chez moi paradoxalement ! Je suis très content d’être sorti de cette ignorance. Depuis le rapprochement avec Languedoc-Roussillon, nous avons la chance d’être dans une région qui concentre un peu du monde entier. On a tout ici, même les restes d’un volcan dont témoigne la plage de la grande Conque, au Cap d’Adge. Pour les papillons comme pour les paysages, j’essaie d’apporter un éclairage afin que les gens sachent ce qui se trouve près de chez eux. On sait peu qu’il est possible de voir voler un Graellsia isabellae, l’un des plus beaux papillons de nuit d’Europe, dans les Pyrénées-Orientales. Il faut avoir conscience de ce que l’on a sous les yeux.

C’est entre autres ce qu’a révélé la crise sanitaire ?

Avec l’arrivée du covid, la fermeture des frontières, les avions cloués au sol et les départements qui incitaient les habitants à partir à la découverte de leur territoire, le livre Occitanie miroir du monde était dans l’air du temps. Il a été réimprimé plusieurs fois et s’est vendu à 6000 exemplaires. Il doit faire l’objet d’une réédition ce printemps. Après Occitanie sauvage, sorti en 2021, je travaille sur le troisième volet du triptyque qui paraîtra au printemps 2024. En parallèle, je prépare une prochaine expédition pour aller photographier le Bhutanitis ludlowi, un papillon porté disparu depuis soixante-quinze ans et que l’on vient de retrouver dans une vallée du Bhoutan.

Comment conciliez-vous votre quête d’images avec votre métier d’infirmier de bloc opératoire ?

Pour opérer les gens, nous devons arrêter le cœur des patients et nous avons l’obligation de le faire repartir, ce qui se passe 99,99 fois sur 100. Je suis donc dopé à la réussite. On part bosser et quand on ressort de la salle d’opération, c’est un peu comme si on avait sauvé une vie. Tous les jours c’est comme ça. C’est un shoot, une drogue positive… Et si l’opération n’est pas finie, un collègue prend ma place et j’ai aussi la satisfaction du devoir accompli. Une fois que j’ai enlevé ma blouse, je coupe très vite et trente minutes plus tard, je peux être en rendez-vous pour parler d’une expédition.

Quelles conséquences du dérèglement climatique avez-vous pu observer sur les espèces d’insectes et les papillons ?

On est très probablement dans une phase d’extinction d’espèces liée à la bêtise humaine d’avoir fait sauter les haies. On donne maintenant des subventions pour les replanter. Dans les milieux humides, qui sont menacés d’assèchement, les populations d’insectes sont en grand danger et des espèces disparaissent, notamment le cuivré des marais… Cela va s’aggraver avec le manque d’eau. En revanche, on retrouve à nouveau depuis les années 2000 le plus grand papillon de nuit d’Europe, le Grand paon de nuit, que l’on voyait moins dans les années 80.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Sur la photo : L’infirmier de bloc opératoire au CHU de Toulouse et passionné d’entomologie, Jean-Marc Sor. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.