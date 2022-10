L’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Occitanie a annoncé les nominations d’Elsa Seraphon, Aurélie Monteillet et Magali Saz, respectivement aux postes de directrice des pôles Formation UIMM Occitanie, directrice de l’AFPI Occitanie et directrice opérationnelle des sites de Toulouse et de Figeac.

L’UIMM Occitanie revendique l’accompagnement de 1800 alternants et près 1500 salariés de l’industrie dans la région.