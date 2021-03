Nouvelle direction régionale en Occitanie pour CGI

CGI, spécialiste des services et conseils numériques, annonce la création d’une nouvelle entité régionale pour diriger ses cabinets CGI Business Consulting en Occitanie et Paca (Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Toulouse, Montpellier et Pau).

C’est Virginie Ducasse qui sera la directrice de la structure. Diplômée de l’Université technologique de Compiègne et d’un Mastère spécialisé de l’ESCP Business School, Virginie Ducasse a plus de vingt ans de pratique du conseil en management et en organisation. Elle a mené de nombreux projets de transformation des organisations, que ce soit pour de grands acteurs internationaux ou des PME, en France et à l’international, notamment dans la Silicon Valley. Elle a également exercé à Singapour. Virginie Ducasse a rejoint CGI en 2013.