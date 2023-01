Conjoncture. Malgré une reprise timide, l’emploi salarié poursuit sa progression

Comme tous les trimestres, l’Insee fait le point sur la vitalité économique de la Région Occitanie. Dans son dernier point de conjoncture, l’institut dresse ainsi un bilan en demi-teinte du troisième trimestre 2022. Face aux crises multiples (inflation, crise énergétique, difficultés d’approvisionnement, etc.), l’économie régionale ne s’effondre pas mais reste un peu atone. L’activité économique [1] n’est que de 4,1 % supérieure au troisième trimestre 2019, point de référence avant Covid. Au second trimestre, la dynamique était plus forte (+5 %).

En rentrant dans le détail, l’activité dans le secteur de la construction est inférieure (-1 %) à celle observée au troisième trimestre 2019. Le secteur des services est au contraire bien plus dynamique qu’il y a trois ans (+9 %). Au point de vue territorial, certains départements affichent une dynamique modérée (+2 % en Lozère et +3 % en Haute-Garonne, en Ariège et dans le Tarn) quand, pour d’autres, la reprise est plus franche (+6 % dans les Pyrénées-Orientales et +7 % dans l’Hérault, par exemple). Les créations d’entreprises sont par ailleurs en hausse en Occitanie (+4,8 % par rapport au trimestre précédent). À noter cependant que sur les 24.900 créations d’entreprises, 15.700 le sont sous le statut particulier de la microentreprise.

Un chômage plus faible qu’avant la crise Covid

Dans le même temps, l’emploi salarié poursuit sa progression, lente, à l’échelle régionale. Au troisième trimestre, 6700 emplois ont été créés selon l’Insee (+0,3 % par rapport au trimestre précédent). Une hausse portée par le secteur privé (+0, 5 %), ce qui permet à l’emploi salarié de dépasser son niveau d’avant-crise en Occitanie. L’Insee comptabilise ainsi 92.900 salariés supplémentaires (dont un tiers d’apprentis) par rapport à la fin 2019. Dans l’industrie, l’emploi continue de progresser (+0,6 % après une hausse de 0,4 % au deuxième trimestre 2022.)

Le taux de chômage, qui s’établit à 8,7 %, est quasi stable (-0,1 %) par rapport aux trois mois qui précèdent, mais reste cependant plus élevé qu’au niveau national (7,3 %). Néanmoins, sur un an, le taux de chômage baisse de 0,7 %, et même de 1 point par rapport à fin 2019. Sur le troisième trimestre 2022, on constate une très légère baisse du chômage dans certains départements (-0,2 % en Haute-Garonne par exemple), alors que les Pyrénées-Orientales, par exemple, enregistrent une hausse de 0,2 % malgré une forte reprise de l’activité. Depuis 2019, ce même département affiche pourtant la plus forte baisse (-1,5 %) au niveau régional, largement devant la Haute-Garonne, la Lozère ou le Gers (-0,5 %).

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’atelier de la Comeca à Castres. Crédit : DR.