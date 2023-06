Oncopole. Le professeur Anne Gomez et le docteur Fabienne Meggeto récompensées

Le 6 juin dernier, la cérémonie des prix du Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain a distingué deux lauréates qui travaillent au sein de l’Oncopole de Toulouse. Le professeur Anne Gomez, de l’IUCT-Oncopole, et le docteur Fabienne Meggeto, du Centre de recherches en cancérologie de Toulouse (CRCT), ont orienté leurs projets de recherche vers l’oncopédiatrie, un enjeu majeur « lorsque l’on sait que les cancers pédiatriques touchent environ 2200 enfants et adolescents en France chaque année, et qu’ils restent la première cause de décès chez les enfants de plus de 1 an ». Leur projet répondait parfaitement au troisième appel à projets du Fonds nommé "Nouvelles frontières thérapeutiques et optimisation du parcours de vie en oncologie et onco-hématologie".

L’Oncopole de Toulouse regroupe l’expertise de 1800 professionnels sur un même site labellisé “Comprehensive Cancer Center.” Le Fonds Amgen France pour la Science et l’Humain soutient le financement d’initiatives d’intérêt général en oncologie et onco-hématologie « pour découvrir les innovations de demain ».