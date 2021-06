One Point continue son expansion dans le Sud-Ouest

One Point, société spécialisée dans la transformation numérique des entreprises, investit dans de nouveaux locaux à Toulouse et Bordeaux. Dans la métropole toulousaine, les locaux de 700 m2, en face du métro Capitole, pourront accueillir une cinquantaine de personnes. À Bordeaux, One Point rejoint la cité du numérique située à Bègles.

One Point a été fondé en 2002 par David Layani. Aujourd’hui, cette société affiche un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, rassemble 2500 collaborateurs et possède quatorze implantations dans le monde.

C.B