Le club Osez entreprendre au féminin organise, pour la cinquième fois, une journée d’échanges ce jeudi 2 décembre. Au programme : ateliers, témoignages, micro-salon. Il sera question de sujets divers (équilibre vies professionnelle et personnelle, communication impactante, stratégies de réseautage, questions juridiques et comptables, formation, etc). Un espace de co-working est disponible sur place.

La journée est organisée par les consultantes et formatrices Sophie Nanin et Laure Soulet. Inscriptions ouvertes.

Le jeudi 2 décembre 2021, de 9 à 22 heures, au manoir du Prince, 999 route de Seysses à Portet-sur-Garonne.