Paramédical. Laf Santé revendique 1 millard d’euros de chiffre d’affaires

La nouvelle holding toulousaine Hygie31, regroupant Laf Santé et ses quatre réseaux d’enseignes (Pharmacie Lafayette, Optique Lafayette, Médical Lafayette et Parapharmacie Lafayette) ainsi que la partie Dhygietal, qui comprend les sites d’e-commerce Cocooncenter.com et Parapharmacielafayette.com, a annoncé ses chiffres de l’année passée. Elle revendique un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros, soit une hausse de 27 % par rapport à l’année 2020.

Pour 2021, Pharmacie Lafayette met en avant sa mobilisation dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec 165 millions de masques, 5,6 millions de tests antigéniques, 550.000 auto-tests vendus. Elle a également pratiqué 170.000 actes de vaccination contre le Covid-19.