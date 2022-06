Parlez-moi de l’Eldorado Portugais !

Le Portugal est-il encore un paradis pour les retraités français et européens ?

Question très intéressante que nos clients nous posent régulièrement. Et c’est aussi une vraie question parce que la réponse n’est pas unique et dépend du point de vue adopté.

Le Portugal pas cher… Mythe ou réalité ?

Le premier d’entre eux, et c’est celui que les médias en France mettent le plus souvent en avant, est économique. Il présente un Portugal bon marché. D’abord grâce à la fiscalité du statut RNH (Résident Non Habituel), puis par le biais de l’immobilier. Soulignons que la vision qui nous est proposée nécessiterait souvent d’être actualisée et d’introduire plus de nuances.

Le RNH et l’Immobilier au Portugal

La fiscalité d’abord : en passant d’une exonération totale à une flat taxe de 10% sur les revenus déclarés, le statut RNH a perdu indiscutablement de son intérêt. Le contribuable français peut même payer davantage d’impôt au Portugal, notamment pour les revenus les plus modestes. Quant à l’immobilier, le prix des maisons et des appartements au Portugal a flambé depuis sept ans, partout sur le littoral. Au Sud en Algarve, à l’Ouest sur le littoral de l’Alentejo, autour de Lisbonne, plus au Nord sur la Côte d’Argent et jusqu’à Porto et au-delà !

Pour finir, l’énergie est chère, la téléphonie et la plupart des services sont chers. Seuls les produits alimentaires, l’habillement et les chaussures échappent à ce tableau à première vue, peu élogieux.

Si donc le Portugal n’est plus aussi bon marché qu’on l’imagine encore ailleurs, pourquoi garde-t-il une telle attractivité pour des candidats à l’expatriation toujours aussi nombreux ?

Une qualité de vie unique en Europe !

Si le prix de l’immobilier du littoral explose, celui de l’intérieur du pays, à une heure du bord de mer, reste abordable et de bonnes affaires sont encore possibles grâce à des surfaces généreuses et des prix au m² qui font rêver. Acceptez de vous éloigner de la mer et des grands aéroports (Porto, Lisbonne et Faro du Nord au Sud) pour vous installer dans un Portugal bien plus authentique !

Nous ne reviendrons pas sur le climat dont bénéficie notre pays de cœur, ce point est acquis ! Il participe d’une incroyable qualité de vie, plus sereine, plus calme, plus douce, autour de traditions vivaces et d’une culture séculaire. Traditions et modernité, bien sûr dans les grandes villes mais aussi dans ce petit bar de Santiago de Cacem ou dans cette pastelaria à Sao Martinho do Porto qui proposent le wifi gratuit à leurs clients.

Installez-vous avec l’aide d’un professionnel

Très important, ajoutons un système de santé qui ne cesse de s’améliorer, une véritable ambition écologique dans la recherche de son indépendance énergétique et vous pourrez choisir le Portugal que vous aimez selon ce qui compte le plus pour vous… Votre expatriation se prépare avec attention car c’est un projet structurant pour de longues années. Pour que la réalité soit conforme à votre rêve, soyez accompagnés par un professionnel !