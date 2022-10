Paul Bouscatel, nouveau directeur de cabinet de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole

Paul Bouscatel a été nommé au poste de directeur de cabinet de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole par le maire et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc. Originaire du Tarn, de formation universitaire en géographie à Toulouse II et à l’université Louis Pasteur de Strasbourg, Paul Bouscatel a rejoint le cabinet du maire de Toulouse en 2021. Il était en charge des dossiers économiques et sportifs. Il était auparavant directeur du Min de Nice entre 2015 et 2021, date de son retour à Toulouse.

Arnaud Mounier, l’ancien directeur de cabinet de la mairie de Toulouse depuis 2015, a lui été nommé directeur général délégué de la Semeccel, la société d’économie mixte qui exploite et gère la Cité de l’espace et L’Envol des Pionniers.