Toulouse. Perturbations du trafic à prévoir ces 8 et 9 juillet

Suite à plusieurs mouvements sociaux, notamment attendus dans l’industrie, le trafic toulousain (et régional, dans une moindre mesure) pourrait connaître des perturbations des mercredi 8 et jeudi 9 juillet 2020. Ce mercredi, les syndicats FO, CFE-CGC et CFTC appellent à une mobilisation des travailleurs Airbus de Toulouse pour contester les plans sociaux de la direction. La manifestation partira à 10h30 des locaux d’Airbus à Saint-Martin du Touch, route de Bayonne pour arriver vers le siège social, route Velasquez à Blagnac vers midi. La desserte de la ligne de bus Tisséo 63 pourrait être perturbée.

En fin d’après-midi, le centre-ville toulousain pourrait également être agité puisqu’une manifestation contre la réforme de l’assurance-chômage doit partir du haut des allées Jean-Jaurès à 18 h. La mobilisation est organisée entre autres par Solidaires 31 et Attac Toulouse.

Le lendemain, jeudi 9 juillet, la CGT appelle à une nouvelle manifestation rassemblant tous les travailleurs du secteur aéronautique de la région. Le rassemblement principal partira à midi, du rond-point Dewoitine à Blagnac et partira jusqu’à l’aéroport. D’autres mobilisations en Occitanie pourraient aussi causer des perturbations de trafic.