Plan de Relance : 31,7 millions d’euros pour la Culture en Occitanie

Dans le cadre du Plan de Relance national, 31,7 millions d’euros seront engagés dans le secteur culturel en Occitanie. 29 millions d’euros seront consacrés à la sauvegarde et la restauration du patrimoine (cathédrales d’Albi, Auch et Montpellier notamment). Certains équipements culturels bénéficieront d’aides afin de s’adapter aux nouvelles normes en vigueur en terme de transition énergétique comme les Scènes nationales de Sète, Tarbes ou Narbonne.

Des aides exceptionnelles seront accordées au spectacle vivant pour un montant de 2,7 millions d’euros. Cela permettra un soutien d’urgence aux structures les plus fragilisées par la crise. Parallèlement, plus de trente compagnies de théâtre ou d’arts bénéficieront d’aides pour reprendre les répétitions et proposer des spectacles qui n’ont pas pu être montrés. Douze tiers-lieux et ateliers de fabrique artistique, en particulier dans les territoires ruraux, seront également soutenus.

La création musicale bénéficiera quant à elle de 1,4 million d’euros. Une vingtaine de résidences musicales, une vingtaine de lieux de diffusion, labels, orchestres et nouvelles scènes de musiques actuelles, de même que des projets de création, seront ainsi aidés.