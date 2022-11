L’École des droits humains et de la Terre organise deux simulations Onu à Toulouse les 15 et 16 novembre, puis les 29 novembre et 1er décembre 2022. Ces stages sont l’occasion d’une rencontre entre jeunes de la société d’accueil et primo-arrivants de 18 à 30 ans. Le jeu de rôles amènera les participants à s’informer et à débattre autour de questions d’actualité mêlant droits humains et environnement. Les 15 et 16 novembre, il sera ainsi question des solutions à imaginer pour répondre au défi des migrations environnementales. Les 29 novembre et 1er décembre, il s’agira de réfléchir à la meilleure façon de rendre le numérique respectueux de l’environnement et des personnes.

La Simul’Onu est un exercice de simulation d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les participants vont ainsi préparer des discours, participer à des débats, planifier des stratégies pour lesquelles seront engagées des négociations avec alliées et adversaires afin d’élaborer des solutions communes. Le 15 novembre seront menés d’autres ateliers collaboratifs, dont la visite d’une exposition immersive et participative, « Lisa, l’histoire dont vous êtes la migrante. » L’association l’École des droits humains et de la Terre a été fondée en 2006 avec pour objectif de permettre au plus grand nombre de s’approprier les droits de l’Homme. Pour en savoir plus, écrire à lisa.laborde@eddht.org

Les mardi 15 et mercredi 16 novembre 2022 à l’Espace des diversités et de la laïcité de Toulouse, 38 Rue d’Aubuisson. Le mardi 29 novembre et jeudi 1er décembre 2022 à la Maison des associations, 3 place Guy Hersant, à Toulouse.