Pour accueillir les saisonniers, Action Logement multiplie les projets immobiliers

Créations de logements dédiés, réhabilitation de résidences, mobilisation du parc privé… Action Logement déploie plusieurs solutions de logements sur le littoral. Objectif : renforcer l’offre à l’heure où le recrutement des saisonniers se fragilise. « Proposer un logement est devenu prioritaire pour les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration », assure Françoise Cadars, directrice générale de La Cité Jardins, opérateur d’Action logement spécialisé dans les logements sociaux dédiés (jeunes, seniors, handicap, etc.).

Pour accueillir les 134.000 travailleurs saisonniers qui affluent chaque été en Occitanie, Action Logement a entrepris des travaux de réhabilitation dans une résidence de Pierres&Vacances acquise en 2021. Au total, ce sont soixante-et-un logements qui pourront héberger, entre mai et octobre, des saisonniers de moins de 30 ans. Les conditions sont adaptées : loyers mensuels attractifs (entre 294 et 355 euros), baux courts, groupe Whatsapp propre à la résidence pour faciliter le partage des mobilités, etc.

Une mobilisation du parc privé

Autre projet porté par Action Logement, la reconversion d’un ancien hôpital au cœur d’Agde, pour accueillir une quarantaine de saisonniers d’ici à 2024. D’autres solutions temporaires sont également mises en place, telles que la mobilisation du parc privé de la région. À Gruissan, notamment, la commune loue quatre mobil-homes de son camping municipal afin d’héberger trois saisonniers. Du côté d’Agde, la mairie s’engage auprès des propriétaires de logements vacants pour trouver un locataire. « Nous garantissons le paiement du loyer et la couverture des dégradations éventuelles », indique Éric Delor, directeur territorial d’Action Logement dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Hérault et du Gard.

En complément de ces solutions, Action Logement évalue la possibilité de faire cohabiter les générations. « Nous convions les seniors à partager leur logement avec un saisonnier », explique François Magne, directeur régional d’Action Logement Occitanie. Une solution qui peut être rapidement déployée, « mais c’est une énergie folle, pour traiter 500 à 600 saisonniers sur l’été, alors que le besoin est de plusieurs dizaines de milliers », conclut-il.

