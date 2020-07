Premier vol en public réussi pour le biplace d’Aura Aero à Toulouse

Conçu et développé par la jeune société toulousaine Aura Aero, le tout premier exemplaire d’Integral R, l’avion biplace 100% français, a effectué le 1er juillet son premier vol public au départ de l’aéroport de Toulouse-Francazal. L’appareil, accompagné par un avion chargé d’observer les différentes manœuvres, était également suivi en temps réel par des experts au sol.

Pour Jérémy Caussade président et co-fondateur d’Aura Aero, « nous sommes très émus et fiers de voir notre projet prendre enfin son envol, au sens premier du terme ! Nos premières commandes confirment que cet appareil a toute sa place sur le marché des biplaces aujourd’hui ». Integral R est un avion biplace qui fait partie d’une famille d’appareils destinés à la voltige, à la formation et au loisir.

Ce premier vol public marque le début d’une campagne d’essais en vol de plusieurs mois, qui s’achèvera avec la certification Easa CS23. La production en série est en préparation sur deux sites français et la chaîne d’assemblage final sera implantée en Occitanie.