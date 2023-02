Produits de soin pour animaux. Depuis Pamiers, Cap’Finity mise sur le bio

C’est l’histoire d’une renaissance. En 2017, Cap’Finity Laboratoire est au bord de la fermeture, entaché de scandale après les jugements rendus contre plusieurs de ses dirigeants pour abus de biens sociaux et tromperie. De nouveaux actionnaires entrent en jeu. Ils font appel à Xavier Duputel pour redresser le concepteur et fabricant de produits naturels d’hygiène et de soin pour animaux de compagnie. « Je suis reparti de zéro pour passer d’une ligne naturelle à une gamme labellisée bio par Ecocert. J’ai remis à plat les formules pour les conformer à la réglementation et j’ai reconstruit toute l’équipe de dix collaborateurs aujourd’hui », explique Xavier Duputel, directeur opérationnel de Cap’Finity.

L’entreprise, dont le siège social est à Labège, assure l’ensemble de ses activités, de la conception à la fabrication et au stockage, depuis Pamiers dans l’Ariège. Elle a réalisé sur l’exercice 2021-2022 un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros, dont 80 % sur le segment des chiens et des chats, le reste couvrant la basse-cour d’ornement, les oiseaux de volière ou les rongeurs. Cap’Finity se projette sur 2 millions d’euros l’année prochaine, avant d’atteindre 5 à 6 millions d’euros d’ici à trois ans.

Croissance domestique et internationale

« Rien qu’en pharmacie, le marché des produits de soin pour chiens et chats représente 145 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel en France. Nous estimons qu’une part d’au moins 10 % est éligible au créneau bio. Or, nous sommes les seuls sur le marché français à avoir une offre de solutions pour animaux aussi large en bio », décrit Xavier Duputel. Au total, Cap’Finity compte une centaine de références, que ce soient des produits anti-parasitaires, des cosmétiques ou des aliments complémentaires. La gamme est commercialisée sous trois noms différents selon le canal de distribution, Vetobiol dans 350 pharmacies, Zoo & Zen dans 600 magasins bio et Biovetol sur internet et dans 300 animaleries. Le plan de développement prévoit une accélération de la présence en jardineries-animaleries et des ventes en ligne.

« Nous allons également conclure des partenariats de distribution dans différents pays européens, dont l’Espagne, l’Italie ou la Roumanie pour commencer », indique Xavier Duputel. Des projets de fabrication en marque blanche complètent la stratégie de croissance. Pour renforcer son équipe commerciale et sa présence en ligne, Cap’Finity est en cours de levée de fonds, accompagné par Bpifrance. « Jusque-là autofinancés, nous recherchons 500.000 à 1 million d’euros, à la fois sous forme de financement bancaire et en provenance de business angels », détaille Xavier Duputel. Pour incarner la nouvelle identité bio du laboratoire, Cap’Finity changera de nom en avril 2023. Une manière aussi de définitivement tourner la page des heures sombres de la société.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Xavier Duputel, directeur opérationnel de Cap’Finity depuis 2017, exerçait dans l’industrie pharmaceutique avant de prendre la direction du laboratoire. Crédit Photo : Cap’Finity.