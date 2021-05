Quelle est la meilleure banque en ligne pour les prêts immobiliers ?

Vous avez un projet d’achat de maison ou de terrain ? Ce type de projet est souvent source de beaucoup de bonheur et d’excitation. Mais il génère aussi pas mal de stress ! Les montants concernés sont beaucoup plus importants que ceux des achats du quotidien. À moins de disposer de l’ensemble de la somme en cash, vous allez sûrement devoir contracter un prêt immobilier. Quelle banque choisir pour ce genre d’engagement à long terme ? MoneyBanker, l’expert en banques et en prêts vous éclaire dans l’article ci-dessous !

Définition de prêt immobilier

Un prêt immobilier est encadré par des textes de lois. Il s’agit d’une opération financière entre un organisme dit « prêteur » et un emprunteur non professionnel. L’organisme prêteur prête à l’emprunteur (ou aux emprunteurs) une somme d’argent pour l’aider à financer son projet immobilier.

Note de MoneyBanker : attention, depuis l’été 2016, vous ne pourrez plus contracter un prêt immobilier si vous voulez faire des réparations ou des améliorations sur votre bien. Il s’agira alors d’un crédit à la consommation qui n’est pas encadré par les mêmes textes de lois. Par exemple, il n’y a pas de garantie hypothécaire.

Un prêt immobilier n’est pas une offre standard proposée à plusieurs personnes. En effet, un prêt immobilier varie beaucoup selon le profil de l’emprunteur. Les banques étudient ce profil avec attention avant de faire une proposition.

Comment choisir sa banque pour un prêt immobilier ?

Ce n’est pas une décision à prendre à la légère. MoneyBanker vous recommande de porter attention à l’ensemble des points suivants avant de signer avec une banque :

Quels taux sont proposés ? Sachez que les taux peuvent être très différents selon la banque, mais aussi selon la région ou le mois de l’année.

Quelles sont les caractéristiques de ces taux : taux fixe connu à l’avance ? Taux variable qui évoluera et modifiera donc ce que vous payez chaque mois ? Taux révisable ?

Quelle est la politique de la banque en matière de prêt immobilier ?

Puis-je emprunter si je n’ai aucun apport ?

Quelles sont les modalités de remboursement ? Peut-on par exemple rembourser en une fois 50 000€ si on touche un héritage conséquent ?

Quel sera le montant total de mon crédit, en incluant le prix de l’assurance, les intérêts bancaires… MoneyBanker vous rappelle que ce montant total n’est pas forcément connu à l’avance, surtout si votre taux est variable ou révisable.

Comment est garanti mon prêt : caution ? hypothèque ?

Il n’y a pas de règle générale concernant tous ces points. Cela va dépendre de chaque établissement bancaire. Vous devez donc les joindre pour en savoir plus. Cherchez aussi les informations sur leur site internet, mais MoneyBanker vous préconise plutôt une prise de contact humaine, car un prêt est négociable, discutable sur-mesure. Il est essentiel de consulter différentes banques pour avoir des points de comparaison.

Pour choisir la meilleure banque en ligne, pensez aussi à consulter des acteurs experts tels que moneybanker.fr.